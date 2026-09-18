Мэрия Красноярска требует вернуть 820 млн рублей субсидии по нацпроекту

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Красноярска взыскивает через арбитражный суд более 820 млн руб. с нижегородского ООО «Ренова инжиниринг». Средства были выделены компании в апреле 2025 года в рамках федерального проекта «Чистый воздух» (нацпроект «Экологическое благополучие») для перевода 1120 частных домов с печного или угольного отопления на альтернативные варианты. Общий объем финансирования составил 854,4 млн руб.

Как следует из материалов дела, получатель не исполнил обязательства. В частности, компания предоставляла отчеты о ходе работ без необходимого пакета подтверждающих документов — согласований собственников, проектной и исполнительной документации, а также паспортов на оборудование. Департамент неоднократно уведомлял подрядчика о несогласовании отчетов, однако указанные нарушения так и не были устранены.

Проверка контрольно-счетной палаты Красноярска также подтвердила недостижение целевых показателей. По состоянию на 1 декабря 2025 года не было зафиксировано снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на запланированные 0,5 тыс. тонн. Данный результат предполагалось достигнуть за счет перевода частных домов с печного или угольного отопления и модернизации систем теплоснабжения.

С учетом расходов ответчика в размере 34,4 млн руб. сумма к возврату составила 820 млн руб. Кроме того, мэрия требует взыскать с компании пени за недостижение результатов соглашения в размере 43,6 млн руб. Предварительное заседание по иску назначено на 10 ноября.

ООО «Ренова инжиниринг» действует с 2004 года и специализируется на инженерных изысканиях, проектировании и управлении строительными проектами. Единственным собственником является Давид Ахобадзе. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка составила 270 млн руб., а чистая прибыль — 678 тыс. руб.

Лолита Белова