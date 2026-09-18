СКР возбудил дело после гибели трех человек от отравления в Саратовской области

Три человека, включая двух детей, умерли от отравления в Саратовской области. Еще один ребенок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил региональный СКР.

ЧП случилось на Коммунистической улице в городе Калининске. Погибли 50-летняя женщина и дети в возрасте 8 и 10 лет. По предварительным данным, причиной смерти могло стать пищевое отравление.

Состояние выжившего ребенка оценивают как средней степени тяжести. Бортом санавиации его доставят в одну из больниц Саратова, рассказали ТАСС в областном минздраве.