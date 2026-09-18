СКР возбудил дело после гибели трех человек от отравления в Саратовской области
Три человека, включая двух детей, умерли от отравления в Саратовской области. Еще один ребенок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил региональный СКР.
ЧП случилось на Коммунистической улице в городе Калининске. Погибли 50-летняя женщина и дети в возрасте 8 и 10 лет. По предварительным данным, причиной смерти могло стать пищевое отравление.
Состояние выжившего ребенка оценивают как средней степени тяжести. Бортом санавиации его доставят в одну из больниц Саратова, рассказали ТАСС в областном минздраве.
Недавние случаи отравлений в Саратовской области приводили к возбуждению уголовных дел по статье о причинении смерти по неосторожности. Так, 12 января 2026 года в Балакове после обнаружения тел шести человек, включая двоих детей, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ из-за отравления угарным газом. Также 5 февраля 2026 года в селе Кочетное Ровенского района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ после того, как трое взрослых и трое детей госпитализированы с признаками отравления угарным газом из-за неисправного газового оборудования.