Объявлен тендер на проект реконструкции стадиона «Красный Яр» в Красноярске

МКУ «Управление капитального строительства» Красноярска объявило тендер на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, а также на проведение инженерных изысканий для реконструкции стадиона «Красный Яр». Стартовая цена контракта составила 705 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 октября, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит разработать проектную документацию для реконструкции здания с теннисными кортами, а также подготовить информационные модели объекта. Кроме того, победителю торгов предстоит построить физкультурно-оздоровительный комплекс, стоимость которого не должна превышать 273 млн руб.

Работы необходимо выполнить в четыре этапа до 30 ноября 2028 года. В качестве источника финансирования указан бюджет городского округа Красноярска на 2027—2028 годы.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе этого года администрация города сообщила о том, что на подготовку к празднованию 400-летия Красноярска бизнес, действующий в регионе, вложит около 30 млрд руб. В частности, на эти средства планируется благоустроить сквер «Серебряный» и Театральную площадь, а также разработать документацию для развития стадиона «Красный Яр».

Александра Стрелкова