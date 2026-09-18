Память о биатлонисте Сергее Чепикове увековечат в Екатеринбурге

В Екатеринбурге планируется увековечить память об умершем биатлонисте Сергее Чепикове, сообщил «4 каналу» министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. В частности, в честь чемпиона могут провести спортивные мероприятия или построить объекты — это будет обсуждаться с его семьей и биатлонистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чепиков

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ Сергей Чепиков

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ

Министр подчеркнул, что Сергей Чепиков внес вклад в то, что свердловские биатлонисты стали сильнейшими в России, и отметил его помощь в развитии спортивной инфраструктуры Среднего Урала и всей страны, когда он работал в Госдуме. «Он мой студент, закончил спортфак УПИ. Мне очень приятно, что он действительно является гордостью российского спорта. Я уверен, мы будем помнить о нем всегда»,— добавил господин Рапопорт.

Накануне стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Чепиков ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Ирина Пичурина