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После тяжелой болезни умер олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Чепиков, сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов РФ Сергей Аверьянов.

Сергей Чепиков

Сергей Чепиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сергей Чепиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Экс-биатлонист ушел из жизни в возрасте 59 лет. Причины смерти не сообщаются. По данным из его окружения, у него было тяжелое заболевание.

Сергей Чепиков — двукратный олимпийский чемпион (1988, 1994), двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира по биатлону (1990, 1991). После завершения спортивной карьеры он работал тренером-консультантом сборной России по биатлону. В 2011–2014 годах входил в правление Союза биатлонистов России, в 2018 году был его вице-президентом.

В политику Сергей Чепиков пришел в 2006 году, вступив в «Единую Россию». В 2008 году он был избран депутатом Свердловской областной думы, в 2011 году — депутатом заксобрания региона. В 2016 и 2021 годах он был избран депутатом Госдумы от Березовского одномандатного округа.

Сергей Чепиков награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За личное мужество» и «Знак Почета». В 2006 году ему присвоили звание почетного гражданина Екатеринбурга.

Полина Бабинцева

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