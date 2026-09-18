Выборы в Сочи прервали из-за атаки БПЛА

В Сочи объявлен режим беспилотной опасности. На всех избирательных участках, открытых для голосования за депутатов Госдумы, приняты «исчерпывающие меры безопасности». Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

Членов избирательных комиссий, наблюдателей и голосующих, находящихся на участках, переместили в укрытие до снятия режима атаки БПЛА. Господин Прошунин призвал граждан соблюдать меры предосторожности. После завершения атаки участки возобновят работу, заверил мэр.

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. Тогда же состоятся прямые выборы глав восьми субъектов: в Мордовии, Тыве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. В граничащих с Украиной регионах и там, где действует военное положение, принят особый порядок голосования.