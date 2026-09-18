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С вечера 17 сентября в сторону Московского региона летели более 350 БПЛА

Собянин: на подлете к Москве с вечера сбили 64 БПЛА

В период с 20:00 17 сентября до 7:00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, большая часть дронов уничтожена «на дальних рубежах». 64 беспилотника были сбиты на подлете к Москве.

Информации о пострадавших или повреждениях на земле нет. Во время атаки БПЛА приостанавливали прием и отправку рейсов аэропорты Внуково и Домодедово, оба уже возобновили работу.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ограничение работы аэропортов при атаке беспилотников связано прежде всего с временным ограничением использования воздушного пространства, а не с прекращением работы самих терминалов. Пока оно действует, авиакомпании могут отменять рейсы, направлять самолеты на запасные аэродромы или менять маршрут по согласованию с диспетчерскими службами.

Для пассажиров это означает задержки, перенаправления и возможную отмену рейсов. После снятия ограничений самолеты, которые ушли на запасные аэродромы либо изменили маршрут, могут продолжить полет и приземлиться в аэропортах назначения; при аналогичных ограничениях рейсы во Внуково направляли, в частности, в Пулково и Шереметьево. В марте 2025 года ограничения в рамках плана «Ковер» привели к перенаправлению 64 рейсов в другие аэропорты.

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