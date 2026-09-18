С вечера 17 сентября в сторону Московского региона летели более 350 БПЛА

В период с 20:00 17 сентября до 7:00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, большая часть дронов уничтожена «на дальних рубежах». 64 беспилотника были сбиты на подлете к Москве.

Информации о пострадавших или повреждениях на земле нет. Во время атаки БПЛА приостанавливали прием и отправку рейсов аэропорты Внуково и Домодедово, оба уже возобновили работу.