«Енисей» и «Саяны» одержали победы на Кубке России по хоккею с мячом

«Енисей» одержал вторую победу на предварительном этапе Кубка России по хоккею с мячом в группе «Восток». Турнир проходит в Кемерове.

В матче 17 сентября красноярцы обыграли «Байкальских Соколов». В первом тайме иркутяне оказали упорное сопротивление, отстав от соперников всего на один мяч, но во втором сказалась разница команд в классе. «Енисей» выиграл со счетом 9:3, хет-трик сделал Илья Лопатин.

В другом матче четверга первую победу одержали «Саяны». Абаканцы обыграли новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 4:3. Решающий гол, принесший успех «Саянам», на 87-й минуте забил уроженец Новосибирска Кирилл Кузьмин, долгое время игравший за «Сибсельмаш».

После четырех игровых дней на первом месте на «Востоке» идет кемеровский «Кузбасс» с шестью очками. По четыре набрали «Енисей», «Байкальские Соколы» и хабаровский «СКА-Нефтяник».

Валерий Лавский