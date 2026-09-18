SpaceX планирует 14-й испытательный запуск ракеты Starship на 28 сентября

Компания-разработчик SpaceX планирует запустить в первый полноценный тестовый полет корабль Starship 28 сентября. Проект Starship разрабатывается для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

Запуск 14-го по счету испытательного полета состоится со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Ранее стартовая дата планировалась на 22 сентября, но была перенесена.

Во время миссии 124-метровая ракетная система в составе разгонного блока Super Heavy и корабля должна подняться на высоту около 275 км и совершить шесть витков вокруг Земли.

Продолжительность миссии составит около 10 часов, после чего корабль приводнится в Тихом океане к западу от Чили. Разгонный блок Super Heavy совершит посадку на воду в Мексиканском заливе через семь минут после старта.

Как отметили в компании, особенностью полета станет не только первый выход системы на околоземную орбиту, но и вывод 26 интернет-спутников нового поколения Starlink V3. Три из этих аппаратов оснащены спецкамерами для съемки теплозащитного экрана верхнего корабля при возвращении в атмосферу.