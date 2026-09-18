SpaceX планирует 14-й испытательный запуск ракеты Starship на 28 сентября
Компания-разработчик SpaceX планирует запустить в первый полноценный тестовый полет корабль Starship 28 сентября. Проект Starship разрабатывается для пилотируемых полетов на Луну и Марс.
Запуск 14-го по счету испытательного полета состоится со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Ранее стартовая дата планировалась на 22 сентября, но была перенесена.
Во время миссии 124-метровая ракетная система в составе разгонного блока Super Heavy и корабля должна подняться на высоту около 275 км и совершить шесть витков вокруг Земли.
Продолжительность миссии составит около 10 часов, после чего корабль приводнится в Тихом океане к западу от Чили. Разгонный блок Super Heavy совершит посадку на воду в Мексиканском заливе через семь минут после старта.
Как отметили в компании, особенностью полета станет не только первый выход системы на околоземную орбиту, но и вывод 26 интернет-спутников нового поколения Starlink V3. Три из этих аппаратов оснащены спецкамерами для съемки теплозащитного экрана верхнего корабля при возвращении в атмосферу.
Первый полноценный орбитальный полет системы Starship призван проверить ее способность выдерживать экстремальные нагрузки при возвращении в атмосферу и отработать управление движением на посадке. Вход в атмосферу происходит на гиперзвуковой скорости, достигающей числа Маха 15–18, что вызывает сильный нагрев конструкции и может привести к ее разрушению. Предыдущие испытания, например третий полет, показали потерю стабильной ориентации и разрушение конструкции на высоте 65 км, что подчеркивает важность проверки теплозащиты, так как телеметрия должна показать, пропустила ли теплозащита горячий газ в корпус.
Развертывание спутников Starlink V3 в рамках этого полета имеет двойное назначение. Оно позволяет протестировать возможности Starship по доставке полезной нагрузки, что является ключевым для достижения цели по значительному снижению стоимости вывода грузов на орбиту. Кроме того, камеры на трех спутниках Starlink V3 предназначены для съемки теплозащитного экрана корабля при возвращении, что напрямую связано с необходимостью изучения и улучшения его целостности, учитывая прошлые планы по проверке уязвимых мест в конструкции.
Разработка Starship сталкивалась с неоднократными трудностями, и по состоянию на июль 2025 года последние четыре тестовых запуска завершались неудачно, включая взрывы обеих ступеней. Успешный выход на околоземную орбиту является критически важным шагом для реализации будущих возможностей, таких как дозаправка других кораблей на орбите с перекачкой сотен тонн криогенного топлива, что необходимо для поддержки амбициозных миссий, включая орбитальную станцию Gateway.