Суд ужесточил приговор экс-главе «Капстройгрупп» за аферу с котельной в Бердске

Судебная коллегия Новосибирского облсуда ужесточила приговор в отношении экс-директора компании «Капстройгрупп» (Москва) Дениса Орешкова по апелляционному представлению прокуратуры. Подсудимому назначили четыре года колонии общего режима по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также его обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. и на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с закупками товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в мае 2023 года между МУП «Комбинат бытовых услуг» и ООО «Капстройгрупп» был заключен контракт стоимостью 1,5 млрд руб. на строительство котельной «Восточная» в Бердске. Согласно материалам дела, Денис Орешков вместе с сообщником подготовил и представил заказчику документы с недостоверными данными о закупочной стоимости теплообменного оборудования. Помимо этого, техника не соответствовала условиям договора. Ущерб от действий фигуранта дела следствием оценивается более чем в 60 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года суд приговорил Дениса Орешкова к трем годам лишения свободы, однако надзорное ведомство оспорило это решение.

Александра Стрелкова