NBC: США могут вывести из Европы 25 тысяч военнослужащих

Пентагон рассматривает вывод из Европы 25 тыс. американских военнослужащих, а также соответствующего объема военной техники, сообщает NBC News со ссылкой на источники. Присутствие США в регионе в случае исполнения такого решения может сократиться на треть.

По словам собеседников телеканала, предлагаемое сокращение численности войск может быть еще больше и достичь 40 тыс. военнослужащих. Окончательное решение еще не принято.

Рассматриваемые варианты являются частью официального плана Пентагона по военному присутствию США в Европе. Генерал Алексус Гринкевич, возглавляющий Европейское командование США и являющийся верховным главнокомандующим силами НАТО, представит предварительный анализ министру обороны Питу Хегсету 18 сентября. Окончательную рекомендацию министр получит 6 ноября, затем какое-либо предложение будет представлено президенту Дональду Трампу.

Во время предварительной оценки будут рассмотрены несколько вариантов действий, касающихся авиации, военно-морских сил и сухопутных войск, а также возможное передислоцирование части американских сил на восточный фланг НАТО. В настоящее время в Европе дислоцировано около 80 тыс. американских военнослужащих. От сокращения войск наиболее пострадают Германия, Италия и Испания, где размещены одни из крупнейших американских контингентов в Европе.

Влад Никифоров