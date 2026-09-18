Голосование на выборах разного уровня началось во всей Сибири

Во всех регионах Сибирского федерального округа открылись избирательные участки. Голосование на выборах различного уровня началось в 08:00 и завершится в 20:00 по местному времени 20 сентября.

Помимо выборов в Госдуму РФ, в Сибири проходит ряд других масштабных кампаний. В Туве будет избран глава республики. В Красноярском и Алтайском краях, Томской и Омской областях — новые созывы региональных парламентов.

Дистанционное электронное голосование на этот раз используется в четырех сибирских регионах. В их числе Алтайский край и Республика Алтай, а также Томская и Новосибирская области.

Валерий Лавский