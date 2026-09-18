FT: глава Минфина Британии призывает ЕС к перезагрузке отношений

Министр финансов Великобритании Джон Хили предлагает министрам финансов стран ЕС выстроить промышленную политику блока «Сделано в Европе» (Made in Europe) так, чтобы она включала Соединенное Королевство. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, Джон Хили выступит с этим призывом на неформальном заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам Ecofin в Дублине.

Глава Минфина Великобритании готов вести переговоры о перезагрузке отношений с Брюсселем, если Лондон получит от этого прямую экономическую выгоду. В частности, он подчеркнул, что более тесные связи предоставят британским компаниям более широкий доступ к цепочкам поставок и клиентам в оборонном, цифровом и промышленном секторах.

Господин Хили также призывает укрепить европейское единство и избежать повторения ситуации 2025 года, когда переговоры об участии Великобритании в оборонном фонде ЕС Security Action for Europe (SAFE) провалились из-за споров о размере взноса. Источники FT отмечают, что переговоры будут сложными, так как Франция и Европейский парламент выступают против включения британских производителей в программу.