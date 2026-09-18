FT: глава Минфина Британии призывает ЕС к перезагрузке отношений
Министр финансов Великобритании Джон Хили предлагает министрам финансов стран ЕС выстроить промышленную политику блока «Сделано в Европе» (Made in Europe) так, чтобы она включала Соединенное Королевство. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Как уточняет издание, Джон Хили выступит с этим призывом на неформальном заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам Ecofin в Дублине.
Глава Минфина Великобритании готов вести переговоры о перезагрузке отношений с Брюсселем, если Лондон получит от этого прямую экономическую выгоду. В частности, он подчеркнул, что более тесные связи предоставят британским компаниям более широкий доступ к цепочкам поставок и клиентам в оборонном, цифровом и промышленном секторах.
Господин Хили также призывает укрепить европейское единство и избежать повторения ситуации 2025 года, когда переговоры об участии Великобритании в оборонном фонде ЕС Security Action for Europe (SAFE) провалились из-за споров о размере взноса. Источники FT отмечают, что переговоры будут сложными, так как Франция и Европейский парламент выступают против включения британских производителей в программу.
Доступ британских компаний к европейским заказам может предоставляться не как общее право, а по условиям конкретных закупок. В феврале 2026 года страны ЕС разрешили британским компаниям претендовать на военные контракты для Украины лишь в случаях, когда нужной продукции нет внутри ЕС или европейские поставки заняли бы значительно больше времени. Такая конструкция открывает отдельные сегменты цепочек поставок, но не гарантирует постоянного доступа ко всему рынку.
Финансовым ограничением остается цена участия в европейских оборонных программах. Фонд SAFE предусматривает кредиты до €150 млрд для совместных закупок военной техники, причем кредиты будут выдаваться до конца 2030 года, однако в ноябре 2025 года ЕС отклонил заявку Великобритании, а предложенный Еврокомиссией взнос до €6,75 млрд Лондон счел неприемлемым. Поэтому для новой договоренности важны не только политические условия, но и размер платежа, который потребуется от Великобритании за доступ к программам и заказам.