Индонезия прекратила поиски пропавших при извержении вулкана журналистов

Индонезийские спасатели на десятый день прекратили поиски восьми человек, пропавших без вести в море. Среди пропавших — пятеро журналистов, которые освещали извержение вулкана Анак Кракатау, сообщает Reuters.

О завершении поисков объявила губернатор провинции Бантен Андра Сони. Она уточнила, что операция может возобновиться, если у спасателей появятся новые данные.

Пепел с вулкана Анак Кракатау, расположенного на полпути между островами Ява и Суматра, накрыл столицу Джакарту и некоторые прилегающие районы после извержения 4 сентября. На следующий день произошло еще несколько извержений, зафиксировано около десяти выбросов пепла и лавы. Фотожурналисты местных и зарубежных СМИ, в том числе турецкого агентства Anadolu, отправились к вулкану из провинции Бантен 7 сентября на скоростном катере. Вскоре связь с ними прервалась.

Эрнест Филипповский