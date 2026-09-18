В США во время учений разбился истребитель F-16
В американском округе Гранд-Траверс, штат Мичиган, разбился истребитель F-16, пилот катапультировался. По информации CNN, самолет участвовал в учениях на базе Национальной гвардии в городе Алпена.
Истребитель выполнял полет в паре с другим F-16. Как следует из переговоров между диспетчером и пилотом второго самолета, разбившийся борт подал сигнал бедствия. Возможной причиной крушения стало столкновение истребителя с птицей, из-за которого произошел отказ двигателя.
На борту находился только пилот, он катапультировался до крушения. Пилот госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Полиция штата сообщила, что всех жителей в радиусе одной мили эвакуировали из-за «разлива опасных химических веществ, связанного с авиакатастрофой».
Авария в Мичигане произошла на фоне значительного накопленного числа происшествий с этим типом истребителя: с момента введения F-16 в эксплуатацию зафиксировали 671 крушение, в которых погибли 208 пилотов. Эта статистика показывает масштаб накопленных потерь, но не объясняет причину конкретного крушения.
По состоянию на 1 мая 2024 года крушение в Мичигане называли третьим крушением американского F-16 за полгода. В декабре 2023 года такой истребитель разбился у берегов Южной Кореи во время тренировочного полета, а еще один — в январе в таких же обстоятельствах.