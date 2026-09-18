В США во время учений разбился истребитель F-16

В американском округе Гранд-Траверс, штат Мичиган, разбился истребитель F-16, пилот катапультировался. По информации CNN, самолет участвовал в учениях на базе Национальной гвардии в городе Алпена.

Истребитель выполнял полет в паре с другим F-16. Как следует из переговоров между диспетчером и пилотом второго самолета, разбившийся борт подал сигнал бедствия. Возможной причиной крушения стало столкновение истребителя с птицей, из-за которого произошел отказ двигателя.

На борту находился только пилот, он катапультировался до крушения. Пилот госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Полиция штата сообщила, что всех жителей в радиусе одной мили эвакуировали из-за «разлива опасных химических веществ, связанного с авиакатастрофой».

Влад Никифоров