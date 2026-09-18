NBC News: Рубио заблокировал мирную сделку с Ираном на переговорах в Пакистане

Госсекретарь США Марко Рубио заблокировал сделку с Ираном на апрельских переговорах в Пакистане, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, во время перерыва в консультациях американский вице-президент Джей Ди Вэнс и другие члены делегации связались с господином Рубио из-за опасений, что иранская сторона пытается изменить первоначальные условия соглашения. Госсекретарь согласился с оценкой и рекомендовал отклонить предложение Тегерана. Сделка сорвалась.

Как отмечает телеканал, несмотря на то, что публичные роли в переговорных процессах по Ирану и Украине отведены вице-президенту господину Вэнсу, а также спецпосланникам Джареду Кушнеру и Стиву Уиткоффу, Марко Рубио остается ключевым скрытым стратегом Белого дома.

Эксперты, опрошенные NBC News, отмечают, что непубличная роль в переговорах по непопулярному конфликту позволяет Марко Рубио сохранять высокий рейтинг.