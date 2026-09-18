Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 20

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах вводятся не как автоматическое следствие самого перехвата, а как мера обеспечения безопасности полетов. Пока воздушное пространство закрыто или используется с ограничениями, гражданские воздушные суда не могут выполнять обычные маршруты в зоне риска.

Для пассажиров это означает задержки вылетов и прилетов, а в отдельных случаях — перенос части рейсов в другие аэропорты. Поэтому предупреждение об изменениях в расписании связано не только с возможной отменой отдельных рейсов, но и с перестройкой приема и выпуска самолетов.