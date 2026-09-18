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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 20

Силы ПВО сбили еще 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего после полуночи вблизи столицы уничтожены 20 БПЛА.

Примерно с 20:30 мск 17 августа в районе московских аэропортов Домодедово и Внуково действуют ограничения на использование воздушного пространства. Росавиация предупреждала о возможных изменениях в расписании рейсов.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах вводятся не как автоматическое следствие самого перехвата, а как мера обеспечения безопасности полетов. Пока воздушное пространство закрыто или используется с ограничениями, гражданские воздушные суда не могут выполнять обычные маршруты в зоне риска.

Для пассажиров это означает задержки вылетов и прилетов, а в отдельных случаях — перенос части рейсов в другие аэропорты. Поэтому предупреждение об изменениях в расписании связано не только с возможной отменой отдельных рейсов, но и с перестройкой приема и выпуска самолетов.

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