Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 20
Силы ПВО сбили еще 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего после полуночи вблизи столицы уничтожены 20 БПЛА.
Примерно с 20:30 мск 17 августа в районе московских аэропортов Домодедово и Внуково действуют ограничения на использование воздушного пространства. Росавиация предупреждала о возможных изменениях в расписании рейсов.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах вводятся не как автоматическое следствие самого перехвата, а как мера обеспечения безопасности полетов. Пока воздушное пространство закрыто или используется с ограничениями, гражданские воздушные суда не могут выполнять обычные маршруты в зоне риска.
Для пассажиров это означает задержки вылетов и прилетов, а в отдельных случаях — перенос части рейсов в другие аэропорты. Поэтому предупреждение об изменениях в расписании связано не только с возможной отменой отдельных рейсов, но и с перестройкой приема и выпуска самолетов.