Вблизи Москвы сбиты 10 беспилотников
Силы ПВО сбили 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
17 сентября вблизи столицы были сбиты 29 беспилотников. Из них 23 БПЛА уничтожены после 20:00 мск.
Примерно с 20:30 мск в районе московских аэропортов Домодедово и Внуково действуют ограничения на использование воздушного пространства. Росавиация предупреждала о возможных изменениях в расписании рейсов.
Ограничение воздушного пространства не означает полного закрытия аэропортов: Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами, а пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании. Поэтому расписание может меняться уже после введения режима — аэропорт не подтверждает посадку или вылет до получения разрешения.
Похожий порядок действовал в августе 2023 года, когда атака беспилотников в Москве и Московской области повлекла временные ограничения на прием и отправку рейсов во Внуково и Домодедово. Тогда десять самолетов приземлились на запасных аэродромах, а экипажи еще шести в полете пересчитали маршруты, изменили планы полетов по согласованию с диспетчерскими службами и после отмены ограничений сели в аэропортах назначения.
В том же эпизоде в Домодедово были отложены посадки 20 рейсов, во Внуково — девяти, а вылет трех рейсов задержали. Ограничения тогда были сняты к 5:25 мск.