Вблизи Москвы сбиты 10 беспилотников

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ограничение воздушного пространства не означает полного закрытия аэропортов: Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами, а пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании. Поэтому расписание может меняться уже после введения режима — аэропорт не подтверждает посадку или вылет до получения разрешения.

Похожий порядок действовал в августе 2023 года, когда атака беспилотников в Москве и Московской области повлекла временные ограничения на прием и отправку рейсов во Внуково и Домодедово. Тогда десять самолетов приземлились на запасных аэродромах, а экипажи еще шести в полете пересчитали маршруты, изменили планы полетов по согласованию с диспетчерскими службами и после отмены ограничений сели в аэропортах назначения.

В том же эпизоде в Домодедово были отложены посадки 20 рейсов, во Внуково — девяти, а вылет трех рейсов задержали. Ограничения тогда были сняты к 5:25 мск.