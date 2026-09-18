«Рёнхап»: замглавы МИД КНДР посетит Генассамблею ООН

Замглавы МИД Северной Кореи Ким Сон Ген планирует посетить сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на источник пишет южнокорейское агентство «Рёнхап».

По информации агентства, северокорейский дипломат примет участие в общих прениях высокого уровня, которые пройдут с 22 по 26 сентября и 28 сентября. Во время визита он также планирует встретиться с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и представителями дружественных Пхеньяну государств.

В 2025 году Ким Сон Ген уже представлял Пхеньян на сессии ООН. На ней он заявил о категорическом отказе Северной Кореи от ликвидации своей ядерной программы.