В Курске после атак на приграничные районы госпитализированы три человека

В Курской областной больнице лечение проходят три человека, пострадавших при атаках в приграничных районах, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В поселке Коренево Кореневского района пострадал 68-летний мужчина. Он получил осколочное ранение левого глаза. В селе Песчаное Беловского района 38-летний мужчина получил травму головы и закрытый перелом ключицы.

Как добавил Александр Хинштейн, еще один госпитализированный пострадал при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области. 41-летний мужчина получил осколочное ранение правого плеча и акубаротравму. В Курск он добрался самостоятельно.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».