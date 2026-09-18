Как мир готовится к новому финансовому кризису из-за ИИ

Инвестиции пяти крупнейших технологических компаний в инфраструктуру искусственного интеллекта в 2026 году достигнут $660–690 млрд, тогда как прямая выручка ИИ-бизнеса оценивается всего в $51 млрд. Банк международных расчетов (BIS) и ряд экономистов видят в этом признаки пузыря, сравнивая ситуацию с крахом доткомов. В России, где на бирже не торгуются компании, которые специализируются исключительно на разработке ИИ, развитие сдерживают высокие ставки по кредитам и дефицит электроэнергии.

Пять крупнейших технологических компаний мира — Amazon, Alphabet, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Microsoft и Oracle — потратят в 2026 году порядка $660–690 млрд капитальных затрат, или капекса. Но прямая выручка, которую вложения, в том числе в инфраструктуру, принесли именно ИИ-бизнесу, оценивается всего в $51 млрд. На каждый доллар выручки приходится около десяти долларов стройки. Goldman Sachs оценивает, что годовые капитальные расходы на ИИ-инфраструктуру могут достичь $765 млрд в 2026 году, а к 2031 году — вырасти до $1,6 трлн. Проблема в том, что эти деньги тратятся уже сейчас, а прибыль, которая должна их вернуть, еще не гарантирована, отмечают экономисты.

Банк международных расчетов (BIS) в ежегодном экономическом докладе сравнил инвестиционный бум вокруг ИИ объемом более $1 трлн с крупнейшими пузырями прошлого — от канальной мании 1830-х годов до краха «доткомов» в 2000 году. По подсчетам банка, пять крупнейших технологических корпораций направят на связанную с ИИ инфраструктуру более $1 трлн в 2025–2026 годах. Эта сумма уже превышает их совокупную прибыль и свободный денежный поток, поэтому части компаний приходится привлекать дополнительный долг.

Отдельную угрозу BIS видит в структуре финансирования отрасли. Технологические корпорации, производители чипов и ИИ-лаборатории связаны сложной сетью непубличных соглашений, в том числе схемами циклического финансирования. Крупные компании приобретают доли в разработчиках ИИ, а те в ответ обязуются в течение нескольких лет покупать вычислительные мощности у своих же инвесторов. По данным банка, компании, связанные с развитием ИИ, уже обеспечивают около половины размещений облигаций инвестиционного уровня и получают 87% венчурного финансирования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Особый вид искусственного».