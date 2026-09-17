Семь человек пострадали при взрыве на военном полигоне в Швеции

На военном полигоне «Крак» недалеко от города Карлсборг в центральной части Швеции произошел взрыв. Пострадали семь военнослужащих. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Пострадавшие — военнослужащие в возрасте от 20 до 30 лет. Пятеро из них находятся в реанимации с серьезными травмами. Остальные получили незначительные травмы.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (17:00 мск), уточняет SVT. В полиции назвали произошедшее несчастным случаем. Министр обороны Швеции Поль Йонсон проинформирован о происшествии, сообщили в Минобороны.