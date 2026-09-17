Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 29
Средства ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Число сбитых с начала суток дронов достигло 29.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков»,— написал господин Собянин.
Около 21:40 аэропорт Домодедово приостановил работу из-за временных ограничений. По сообщениям Росавиации, около 22:00 воздушная гавань начала принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.
При атаках беспилотников на Москву одним из основных механизмов защиты называлось подавление дронов средствами радиоэлектронной борьбы. Оно позволяет либо получить контроль над аппаратом, либо увести его от цели по ложному следу, поэтому перехват означает не только физическое уничтожение дрона, но и срыв его маршрута до достижения цели.
Массовый налет затрагивает и управление воздушным движением: 27 октября 2025 года после атаки беспилотников аэропорты Домодедово и Жуковский временно остановили прием и выпуск рейсов. Такие ограничения вводятся как сопутствующая мера безопасности, пока сохраняется угроза для воздушного пространства и на местах работают экстренные службы.