Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 29

Средства ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Число сбитых с начала суток дронов достигло 29.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков»,— написал господин Собянин.

Около 21:40 аэропорт Домодедово приостановил работу из-за временных ограничений. По сообщениям Росавиации, около 22:00 воздушная гавань начала принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.