Ученые впервые более чем за 100 лет обнаружили новый вид кошки
В Боливии впервые более чем за 100 лет обнаружили новый вид кошки, сообщает издание National Geographic. Длина первого представителя Leopardus tilcayo от головы до хвоста составляет около 45 см, а вес — всего 1,4 кг.
Неизвестного котенка нашел на дороге возле леса местный житель в 2015 году. Мужчина взял его домой, приняв за домашнего, однако через год отнес «странного кота» в заповедник. У животного были маленькая мордочка, короткие и круглые уши и длинные усы. Его окрас напоминал пятна леопарда. При этом животное было слишком маленьким для домашней кошки.
Узнавшая о находке исследователь Паола Ногалес-Аскаррунц сначала предположила, что имеет дело с видом Leopardus tigrinus. Только через 10 лет с помощью генетического анализа научная группа, в которую входила ученая, смогла определить, что речь идет о новом виде. Открытие исследователи описали в статье для журнала Current Biology. Новый вид обитает в лесах региона Юнгас в Боливии, на восточном склоне Андских гор. Его предложили назвать Leopardus tilcayo — под именем tilcayo эту кошку знают местные жители. Пока неизвестно, чем эти кошки питаются, как охотятся и размножаются, а также многие другие аспекты их повседневной жизни.
Последний раз новый вид кошки — пампасскую кошку — обнаружили в 1923 году. Новое открытие позволило ученым перерисовать генеалогическое древо кошачьего семейства, добавив гораздо больше ветвей, чем считалось ранее, отмечает National Geographic.
Что известно ученым про котов, читайте в материале “Ъ” «Уши, лапки и хвосты».
Ключ к классификации Leopardus tilcayo — сопоставление генетических маркеров. В современной систематике кошачьих для этого используют аутосомные маркеры и митохондриальную ДНК, а метод ПЦР позволяет получать пригодный для анализа материал даже из следовых фрагментов. На таких данных строят филогенетические деревья-кладограммы и пересматривают классическую таксономию.
Именно поэтому в данном случае понадобился генетический анализ: внешние признаки не давали однозначного ответа, а молекулярные данные позволили пересмотреть схему родства кошачьих. С появлением молекулярных методов эта схема строится как разветвленное филогенетическое дерево, а не только на основании внешнего облика животных.