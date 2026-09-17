Ученые впервые более чем за 100 лет обнаружили новый вид кошки

В Боливии впервые более чем за 100 лет обнаружили новый вид кошки, сообщает издание National Geographic. Длина первого представителя Leopardus tilcayo от головы до хвоста составляет около 45 см, а вес — всего 1,4 кг.

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Неизвестного котенка нашел на дороге возле леса местный житель в 2015 году. Мужчина взял его домой, приняв за домашнего, однако через год отнес «странного кота» в заповедник. У животного были маленькая мордочка, короткие и круглые уши и длинные усы. Его окрас напоминал пятна леопарда. При этом животное было слишком маленьким для домашней кошки.

Узнавшая о находке исследователь Паола Ногалес-Аскаррунц сначала предположила, что имеет дело с видом Leopardus tigrinus. Только через 10 лет с помощью генетического анализа научная группа, в которую входила ученая, смогла определить, что речь идет о новом виде. Открытие исследователи описали в статье для журнала Current Biology. Новый вид обитает в лесах региона Юнгас в Боливии, на восточном склоне Андских гор. Его предложили назвать Leopardus tilcayo — под именем tilcayo эту кошку знают местные жители. Пока неизвестно, чем эти кошки питаются, как охотятся и размножаются, а также многие другие аспекты их повседневной жизни.

Последний раз новый вид кошки — пампасскую кошку — обнаружили в 1923 году. Новое открытие позволило ученым перерисовать генеалогическое древо кошачьего семейства, добавив гораздо больше ветвей, чем считалось ранее, отмечает National Geographic.

Что известно ученым про котов, читайте в материале “Ъ” «Уши, лапки и хвосты».