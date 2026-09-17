Туск заявил о ежемесячных потерях ВСУ в 27 тыс. убитых и раненых
Ежемесячные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых действиях с Россией составляют 27 тыс. убитых и раненых, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, это рекордный показатель с начала конфликта.
«При такой тенденции зима на Украине действительно может оказаться катастрофической»,— сказал Дональд Туск в обращении к сейму (нижней палате парламента) Польши (цитата по Polskie Radio).
Как утверждает Дональд Туск, Россия планирует интенсивные атаки на железнодорожную инфраструктуру и склады с вооружениями для ВСУ в крупных украинских городах. Для этого вооруженные силы России внедряют новый тип беспилотников, которые «движутся с несравненно большей скоростью», заявил польский премьер-министр.
Заявленную оценку нельзя напрямую сопоставлять с прежними цифрами без учета периода и состава потерь: в одних случаях речь шла о погибших, а в других — о совокупных потерях за все время конфликта. Поэтому сама по себе разница между показателями не позволяет судить о динамике боевых потерь по месяцам.
В конце августа 2022 года ВСУ сообщали примерно о 9 тыс. погибших военнослужащих с начала конфликта. В декабре того же года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценивал число погибших с февраля в 10–13 тыс.; в феврале 2025 года Дональд Трамп говорил уже о 700 тыс. потерянных украинских военных за весь период конфликта. Эти оценки отражали разные моменты и не были приведены к единой методике подсчета.