Туск заявил о ежемесячных потерях ВСУ в 27 тыс. убитых и раненых

Ежемесячные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых действиях с Россией составляют 27 тыс. убитых и раненых, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, это рекордный показатель с начала конфликта.

«При такой тенденции зима на Украине действительно может оказаться катастрофической»,— сказал Дональд Туск в обращении к сейму (нижней палате парламента) Польши (цитата по Polskie Radio).

Как утверждает Дональд Туск, Россия планирует интенсивные атаки на железнодорожную инфраструктуру и склады с вооружениями для ВСУ в крупных украинских городах. Для этого вооруженные силы России внедряют новый тип беспилотников, которые «движутся с несравненно большей скоростью», заявил польский премьер-министр.