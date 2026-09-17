Глава Стародубского округа Брянской области пострадал при ударе БПЛА
Глава Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный получил осколочные ранения при ударе беспилотника по селу Меленск. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.
При первом ударе вооруженных сил Украины по Меленску пострадали трое сотрудников сельхозпредприятия. Их доставили в больницу. На место происшествия прибыл Александр Подольный, после чего ВСУ ударили по населенному пункту второй раз.
Егор Ковальчук пообещал оказать поддержку пострадавшим. При атаке было повреждено зернохранилище, добавил он.
Для Стародубского района это не первый зафиксированный случай атаки БПЛА: 28 июля 2026 года при ударе по предприятию там была ранена женщина.
Ранее, 1 июля 2025 года, губернатор Брянской области сообщал о гибели мирного жителя после удара по Брянску — по словам главы региона, ранения оказались слишком серьезными, и спасти мужчину не удалось. Таким образом, атаки на населенные пункты Брянской области с пострадавшими среди гражданских фиксировались и до нынешнего инцидента в Меленске.