Какие крупные иностранные активы переходили государству

В апреле 2023 года Росимуществу переданы доли в энергетических компаниях «Юнипро» и «Фортум», принадлежащие немецкой Uniper и шведской Fortum.

В июле 2023 года в управление Росимуществу передана пивоваренная компания «Балтика», принадлежащая датской Carlsberg Group, а также бизнес французских «Данон Россия» и «Данон трейд».

В декабре 2023 года Росимуществу переданы акции автодилера «Рольф», принадлежащие кипрской Delance Limited и «Рольф Моторс».

В феврале 2024 года Росимуществу передано 100% долей ООО «Ульяновский станкостроительный завод». Завод принадлежал немецкой «дочке» DMG MORI — Seiki Gildemeister Beteiligungen.

В апреле 2024 года АО «Газпром бытовые системы» получило в управление российское имущество немецкой Bosch и итальянской Ariston. Кроме того, Росимуществу переданы доли американской инвесткомпании NCH Capital в российском холдинге «Агротерра».

В октябре 2024 года Росимуществу переданы компании холдинга «Главпродукт». Его собственником через ООО «Промсельхозинвест» была зарегистрированная в США Universal Beverage Company.

В апреле 2025 года компании «Фармирус» передано АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод», принадлежащее люксембургской Nidda Lynx S.A.R.L.

В январе 2026 года АО «Развитие строительных активов» и ООО «Стальэлемент» переданы активы крупных иностранных промышленных групп Rockwool и CanPack.