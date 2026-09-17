Минобороны отчиталось об ударах по сухогрузам в Одесской области

Вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам с военными грузами в Одесской области. Один из них поразили в порту, а другой — в море. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, по одному из судов нанесли удар, пока оно находилось в порту города Черноморск. Судно, которое ВС России поразили «на переходе морем», двигалось в порт Измаил и транспортировало военное имущество для обеспечения ВСУ.