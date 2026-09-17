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Минобороны отчиталось об ударах по сухогрузам в Одесской области

Вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам с военными грузами в Одесской области. Один из них поразили в порту, а другой — в море. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, по одному из судов нанесли удар, пока оно находилось в порту города Черноморск. Судно, которое ВС России поразили «на переходе морем», двигалось в порт Измаил и транспортировало военное имущество для обеспечения ВСУ.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уязвимым оказывается не только судно в море, но и весь маршрут доставки военных грузов. Так, 26 августа в порту Измаил вместе с сухогрузом, доставившим грузы военного назначения, были уничтожены три резервуара с топливом для ВСУ и объекты портовой инфраструктуры, служившие для разгрузки военных грузов.

По сообщениям Минобороны России, удары по украинским портам и судам в Черном море наносятся с середины июля 2026 года, а с начала августа — ежедневно. 4 августа, в частности, были атакованы четыре сухогруза и два безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

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