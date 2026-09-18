Россия и Украина снова обменялись телами погибших

Российские и украинские представители провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине 252 тела, Украина России — 23. Обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. Факт обмена подтвердил украинский координационный штаб.

Предыдущий обмен состоялся 13 августа: Украине тогда передали 261 тело, России — 24. Всего с начала 2026 года стороны провели восемь таких обменов: Россия передала Украине 5064 тела, получив взамен 266. При этом первые три обмена были гораздо более масштабными, чем последующие (см. график).

Дмитрий Сотак