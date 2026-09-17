Путин продлил продовольственные контрсанкции до конца 2028 года

Президент Владимир Путин продлил до 31 декабря 2028 года специальные экономические меры по обеспечению безопасности России, введенные в 2014 году. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Указ президента № 560 от 6 августа 2014 года вводит запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели экономические санкции против российских юридических и/или физических лиц или присоединились к таким санкциям. Ограничения касаются главным образом мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, молока и некоторых других продовольственных товаров.

Последний раз действие указа продлевалось в сентябре 2024 года. Срок должен был закончиться 31 декабря 2026 года.