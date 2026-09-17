Путин продлил продовольственные контрсанкции до конца 2028 года
Президент Владимир Путин продлил до 31 декабря 2028 года специальные экономические меры по обеспечению безопасности России, введенные в 2014 году. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Указ президента № 560 от 6 августа 2014 года вводит запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели экономические санкции против российских юридических и/или физических лиц или присоединились к таким санкциям. Ограничения касаются главным образом мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, молока и некоторых других продовольственных товаров.
Последний раз действие указа продлевалось в сентябре 2024 года. Срок должен был закончиться 31 декабря 2026 года.
Продление сохраняет выборочный, а не общий запрет на импорт продовольствия: ограничения распространяются на отдельные категории товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Великобритании, Австралии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Перечень стран расширялся: в ноябре 2024 года в него добавили Новую Зеландию. Россия продлевает запрет ежегодно с 2015 года, поэтому новый срок закрепляет длительное действие уже сложившегося режима.
За время действия продовольственного эмбарго в России выросло собственное производство мяса птицы и свинины, а импорт этих продуктов сократился и больше не оказывает существенного влияния на внутренний рынок. В октябре 2024 года было заявлено, что Россия значительно нарастила производство сельскохозяйственной продукции, в том числе сыра. При этом отечественным производителям не удалось заместить поставки запрещенной продукции.