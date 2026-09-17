Disney подписал контракт с детским YouTube-каналом Like Nastya

Компания Disney заключила соглашение о производстве и совместной разработке контента с создателями детского YouTube-бренда Like Nastya. Об этом сообщает Deadline. Для популярного канала это первый контракт с крупной медиакомпанией.

По данным издания, партнерство предполагает создание оригинального анимационного сериала для телеканала Disney Jr. и стримингового сервиса Disney+. Контракт, кроме того, предусматривает производство нового игрового контента для семейного просмотра. Помимо этого, Disney получает права на дистрибуцию архивных материалов Like Nastya. Сумма контракта не разглашается.

Like Nastya, за которым стоит семья 12-летней россиянки Анастасии Радзинской, ныне проживающая в США, является одним из самых крупных детских проектов YouTube с совокупной аудиторией 450 млн подписчиков. В экосистему Like Nastya входят 25 каналов на 22 языках. Общее количество просмотров — 275 млрд.

Андрей Келекеев