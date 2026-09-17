Ереван ждет отмашки на выход

«Если хотят исключат, пусть исключают». Никол Пашинян заявил, что не против выхода республики из ОДКБ по воле России. Премьер при этом подчеркнул, что угрожать Еревану выходом из организации не стоит. Армения заморозила свое членство в ОДКБ в феврале 2024-го. Власти страны объясняли решение тем, что Россия не выполнила обязательств и никак не вмешалась в военный конфликт республики с Азербайджаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Представители Москвы тем временем обвинили Ереван в потребительском отношении к организации — об этом 16 сентября заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. По его словам, власти Армении стремятся расширить взаимодействие с НАТО. Республика вряд ли будет выходить из ОДКБ самостоятельно и ждет реакции Кремля, считает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян:

«Такие договоры, как и ОДКБ, институционально еще находятся в процессе становления, и российская сторона их организовывала в ускоренном режиме, чтобы собрать страны, которые бы постепенно расходились. Поэтому многие моменты, особенно касательно выхода, четко прописаны не были в правовом смысле. Но в то же самое время, если политическая реальность изменилась на обоих концах, естественно, это соглашение не будет действовать. Как это будет оформлено, вопрос третий.

Очевидно, что нынешняя власть в Ереване вполне готова это сделать, и она хочет этого, но не хочет быть инициатором. В случае самостоятельного выхода могут возникнуть какие-то политические последствия, которых Ереван хочет избежать. Контрдействия российской стороны, которые будут преподноситься в качестве последствия за выход из ОДКБ. Вот если российская сторона сама исключит, то, есть такое предположение в Ереване, что этих политических издержек будет меньше».

Напряженными отношения между Москвой и Ереваном стали на фоне возможной евроинтеграции. Власти Армении не раз допускали членство в ЕС. В Кремле же отмечали, что это невозможно без выхода из Евразийского экономического союза, и призывали республику скорее определиться с выбором альянса, а также провести по этому вопросу референдум. При этом Москва не будет специально отдаляться от Еревана, считает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули:

«Отчасти именно историей последних нескольких лет и обусловливается кризис в отношениях, поскольку война за Карабах была проиграна. Как бы демотивация есть некая в Армении по поводу вектора российского. При этом Армения явно сама не хочет делать первый шаг и оставляет делать этот резкий эскалирующий шаг другой стороне, в данном случае России. Я не уверен, что до этого сейчас дойдет. Россия крайне заинтересована в том, чтобы сохранить некие связи в военно-политической области с Арменией, и республика до конца еще не поменяла свой вектор.

Здесь такая ситуация промежуточная. Любые согласия, например, Евросоюза на какую-то более глубокую интеграцию, они носят символический только и формальный характер, поскольку Армения уже находится в некоем сотрудничестве. Продвинуть это сотрудничество дальше Европейскому союзу будет весьма сложно в силу того, что принятие Армении в ЕС в принципе невозможно согласно положениям устава, и вообще у Европейского союза много других забот сейчас.

Армения в каком-то смысле находится не то чтобы совсем в тупике, но перед ней стоят очень серьезные вызовы. При этом и в сторону России идти сейчас ей сложновато — и в силу изолированности самой России на международной арене, и в силу того, что недавний опыт военно-политического сотрудничества с Россией оказался для Армении абсолютно бесполезным. Ситуация зависшая во всех смыслах».

Летом 2026-го российские власти запретили ввозить в страну часть товаров из Армении: в том числе цветов, фруктов, молочной продукции и минеральной воды. А с 15 по 25 сентября в республику временно остановили поставки газа. Оператор трубопровода объяснил меру плановым ремонтом.

Егор Парфенов