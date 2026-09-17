Аниматор «Холодного сердца» и «Зверополиса» работает над картиной «Союзмультфильма»
Бывший аниматор Disney Марат Давлетшин работает над картиной «Союзмультфильма»
В создании полнометражного мультфильма «Безумная планета» участвует бывший аниматор Disney Марат Давлетшин. Об этом рассказала генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская на партнерском лицензионном саммите киностудии.
Фото: Союзмультфильм
Марат Давлетшин родился в Башкортостане. Карьеру 3D-аниматора начал в 2005 году, когда ему было 19 лет. В 2013 году он присоединился к Disney Animation. За время работы в Disney принял участие в создании мультфильмов «Холодное сердце», «Моана», «Зверополис» и «Город героев». В 2020 году он перешел в Pixar, где проработал до 2024-го.
О начале производства «Безумной планеты» «Союзмультфильм» сообщал в 2023 году. Это авторский пластилиновый мультфильм Сергея Меринова. Картина расскажет о двух космонавтах из XXXI века, которые путешествуют по «живым» планетам. Помимо пластилиновой анимации, создатели использовали «современные технологии для создания масштабной фантастической вселенной». Премьера намечена на 2027 год.
Анимационный фильм «Зверополис 2» студии Disney, который вышел на экраны 26 ноября 2025 года, установил рекорд по мировым стартовым сборам в $566 млн. Это самый высокий показатель среди ранее выходивших мультфильмов Disney и четвертый по величине мировых сборов среди всех фильмов. При этом «Зверополис 2» был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».
В 2026 году Walt Disney Animation Studios официально анонсировала третью часть анимационного фильма «Зверополис» и поделилась новыми концепт-артами «Холодного сердца 3». Мультфильм «Холодное сердце 2», вышедший в 2019 году, заработал в мировом прокате $1,45 млрд и получил премию «Оскар» за лучшую песню. В настоящее время в работе находится четвертая часть картины «Холодное сердце» и третья часть мультфильма «Зверополис».