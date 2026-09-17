Аниматор «Холодного сердца» и «Зверополиса» работает над картиной «Союзмультфильма»

В создании полнометражного мультфильма «Безумная планета» участвует бывший аниматор Disney Марат Давлетшин. Об этом рассказала генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская на партнерском лицензионном саммите киностудии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союзмультфильм Фото: Союзмультфильм

Марат Давлетшин родился в Башкортостане. Карьеру 3D-аниматора начал в 2005 году, когда ему было 19 лет. В 2013 году он присоединился к Disney Animation. За время работы в Disney принял участие в создании мультфильмов «Холодное сердце», «Моана», «Зверополис» и «Город героев». В 2020 году он перешел в Pixar, где проработал до 2024-го.

О начале производства «Безумной планеты» «Союзмультфильм» сообщал в 2023 году. Это авторский пластилиновый мультфильм Сергея Меринова. Картина расскажет о двух космонавтах из XXXI века, которые путешествуют по «живым» планетам. Помимо пластилиновой анимации, создатели использовали «современные технологии для создания масштабной фантастической вселенной». Премьера намечена на 2027 год.

Евгений Белоусов