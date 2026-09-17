В Крыму вводят трехмесячный испытательный срок для чиновников
В Крыму для всех чиновников, вновь назначаемых на должность главы администрации, сократили испытательный срок до трех месяцев. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава региона Сергей Аксенов.
«За это время руководитель должен полностью обойти муниципалитет, побывать на всей вверенной территории. Ключевым критерием эффективности является личное участие и прямая связь с жителями. Нужно знать буквально каждый дом, а в каждую проблему вникать вместе с гражданами»,— отметил господин Аксенов. Если коммуникация с людьми отсутствует, подчеркнул он, никакие другие заслуги во внимание приниматься не будут.
Глава Крыма также заявил, что в республике усилили взаимодействие между силовыми структурами и правоохранительными органами в рамках борьбы с лицами, ведущими подрывную деятельность.
Трехмесячный период для нового руководителя может проходить в формате временного исполнения обязанностей: в сентябре 2022 года Денис Олейник был представлен как фактически исполняющий обязанности главы администрации Раздольненского района именно в течение такого срока. Это означает, что до окончательного кадрового решения назначенный руководитель может работать в статусе исполняющего обязанности, а не сразу получать устойчивый статус главы администрации.
Практика отставок глав муниципалитетов по рекомендации главы региона существовала и ранее: в июле 2022 года по рекомендации Сергея Аксенова глава Феодосии Андрей Лебедев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это показывает, что решение о дальнейшем пребывании руководителя муниципалитета в должности может приниматься главой региона, а оформляться — через заявление об увольнении по собственному желанию.