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Свердловские мамы до 23 лет смогут получить 500 тыс. на первый взнос по ипотеке

С 2027 года жительницы Свердловской области, родившие ребенка до 23 лет, смогут использовать положенные им 500 тыс. руб. на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом в эфире ОТВ сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Ранее эти средства можно было использовать только для погашения процентов по жилищному кредиту.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Это было предложение от молодых семей, чтобы эти средства можно было заплатить как первоначальный взнос. И да, мы расширяем сейчас эту меру. 500 тыс. руб. можно будет использовать под эти цели. Теперь есть альтернатива: первоначальный взнос или погашение процентов. У молодых семей, как правило, не было средств на первоначальный взнос»,— сказала Татьяна Савинова.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области могут ввести статус «многовнуковых» бабушек и дедушек для решения демографической проблемы.

Полина Бабинцева

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