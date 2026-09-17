В Свердловской области могут ввести статус «многовнуковых» бабушек и дедушек для решения демографической проблемы. Об этом в эфире ОТВ сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

«Мы сегодня всерьез обсуждаем установление статусов "многовнуковой" бабушки и "многовнукового" дедушки. Чтобы для бабушек, в том числе молодых и работающих, это было престижно, иметь такой статус. Чтобы у них появились определенные региональные льготы и бабушки тоже стремились получить новый статус. Как только мы будем принимать конкретные документы, будем рассказывать о них»,— сказала Татьяна Савинова.

Напомним, что в регионе разрабатывают Уральскую демографическую доктрину. Она начнет действовать с 1 января 2027 года. Согласно ей материнский капитал увеличится до 800 тыс. руб., студенткам за рождение детей будут выплачивать по 30 тыс. руб. ежемесячно, в старших классах, вузах и ссузах введут уроки семьеведения и установят гибкий график на предприятиях для молодых и многодетных семей.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Молодую семью подкрепят рублем»

Полина Бабинцева