Король Карл предупредил мировых ИТ-лидеров об «экзистенциальной опасности» ИИ

На состоявшейся в поместье Дамфриз-Хаус встрече с лидерами ИТ-индустрии мира король Карл III призвал принять меры к тому, чтобы технологии искусственного интеллекта (ИИ) оставались под контролем и служили человечеству и планете Земля. Он также предупредил участников встречи об «экзистенциальной опасности», которую может представлять технология ИИ, если окажется «не в тех руках». Об этом сообщают ведущие мировые СМИ, включая Reuters и AP.

«Развитие искусственного интеллекта — как его суть, так и темпы — одновременно и в равной степени интригуют и вызывают озабоченность»,— заметил король. По его словам, необходимо срочно рассмотреть «экзистенциальные угрозы таких технологий в случае их попадания не в те руки и возможности их использования в потенциально катастрофических целях». Он призвал ИИ-лидеров создать «достаточные меры контроля» за развитием этих технологий, пока «не станет слишком поздно».

Во встрече в Шотландии приняли участие основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, сооснователь и глава Google DeepMind сэр Демис Хассабис, финансовый директор OpenAI Сара Фрайар и высокопоставленные представители компаний Anthropic и Cohere. Как сообщает Reuters, на встрече присутствовали государственный министр по делам ИИ Канишка Нараян, главный советник папы Льва XIV по ИИ Паоло Бенанти и официальные лица из Китая, имена которых не раскрываются.

О реакции участников на призывы короля встречи СМИ не сообщают. Тем не менее, как отмечает корпорация Би-би-си, господин Хуанг сказал ее корреспонденту, что ИИ-компании «должны проявлять больше жесткости в тестировании и обеспечении безопасности».

Андрей Келекеев