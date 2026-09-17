В липецком Ельце эвакуировали жителей из-за неразорвавшегося БПЛА на нефтебазе

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Мэр Ельца Вячеслав Жабин 13 января 2026 года сообщал об увеличении числа пострадавших до двух человек при аналогичной атаке БПЛА на Елец, при этом обломки также повредили частные и многоквартирные дома.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 5 января 2026 года сообщал о падении обломков БПЛА на многоквартирные жилые дома в Ельце, что привело к повреждению остекления и госпитализации одной женщины.

Ранее, 3 июля 2025 года, беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, взрывной волной повредив остекление в заселённой части здания.