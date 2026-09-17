В липецком Ельце эвакуировали жителей из-за неразорвавшегося БПЛА на нефтебазе
На территории нефтебазы в городе Ельце Липецкой области обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника. Группа взрывотехников должна обезвредить ее утром 18 сентября. Жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщил глава города Вячеслав Жабин.
Территория нефтебазы оцеплена. «До завершения работ и разрешения специалистов возвращаться домой нельзя»,— указано в сообщении в Telegram-канале Вячеслава Жабина. Для жителей организовали пункт временного размещения в гимназии № 97.
Обломки беспилотника упали на территории нефтебазы в ночь на 17 сентября, сообщил Вячеслав Жабин. Данных о пострадавших и повреждениях не было.
Мэр Ельца Вячеслав Жабин 13 января 2026 года сообщал об увеличении числа пострадавших до двух человек при аналогичной атаке БПЛА на Елец, при этом обломки также повредили частные и многоквартирные дома.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 5 января 2026 года сообщал о падении обломков БПЛА на многоквартирные жилые дома в Ельце, что привело к повреждению остекления и госпитализации одной женщины.
Ранее, 3 июля 2025 года, беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, взрывной волной повредив остекление в заселённой части здания.