В России посчитали всех вакцинирующихся

Роспотребнадзор опубликовал в Единой межведомственной информационно-статистической системе актуальные данные за 2025 год о количестве граждан, прививающихся от различных инфекций.

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Динамика вакцинации разноплановая. Число граждан, сделавших прививки против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, краснухи и вирусного гепатита B, сокращается. Однако речь не идет о том, что все больше людей отказываются от вакцинации от этих инфекций, пояснил “Ъ” инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Отображаемые в статистике показатели связаны с множеством факторов, в том числе с численностью населения, подлежащего вакцинации по возрасту, объемами ревакцинации и «организационными особенностями» конкретных регионов, объясняет эксперт.

Данные Роспотребнадзора также показывают, что число прививок от кори после снижения в 2023 году в 2025-м вновь выросло. Колебания можно объяснить проведением так называемой догоняющей иммунизации — вакцинации людей, не получивших положенных доз в детстве или не имеющих сведений о прививочном статусе. Корь, напоминает Владимир Неронов, относится к самым заразным инфекциям, поэтому при ухудшении эпидемиологической обстановки медицинские организации и регионы закономерно усиливают работу с непривитыми группами.

Также заметно увеличились объемы вакцинации против пневмококковой инфекции — с 2,77 млн в 2021 году до 3,51 млн в 2025-м. Пневмококк, напомним, может вызывать тяжелые заболевания, включая пневмонию, менингит и сепсис. Повышение показателей вакцинации, по словам господина Неронова, может отражать более «системную организацию профилактики» в группах, наиболее уязвимых к осложнениям: среди детей, людей старшего возраста и пациентов с хроническими болезнями.

Больше всего прививок граждане делают от гриппа. Так, в 2025 году от него вакцинировалось 76,8 млн человек, в 2024 году — 78,8 млн. Показатели меняются в зависимости от планов регионов, доступности вакцинации, сроков ее проведения и числа людей из групп риска, поясняет господин Неронов.

Наталья Костарнова