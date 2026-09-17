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Таджикистан рассмотрел возможность выхода из Международного уголовного суда

Нижняя палата парламента Таджикистана рассмотрела проект постановления «О прекращении действия статута Международного уголовного суда» (МУС). Об этом сообщает пресс-служба парламента. Какое именно решение вынесли участники заседания, не уточняется.

Международный уголовный суд, к юрисдикции которого относятся военные преступления и преступления против человечности, был создан в 1998 году на основании международного договора, принятого в Риме. Поскольку Таджикистан является его участником с момента основания, он обязуется исполнять решения суда.

Как работает Международный уголовный суд

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В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, обвинив их в ряде международных преступлений. Тогда же секретариат суда направил всем государствам-участникам запросы об их аресте. Однако в 2025 году, во время государственного визита Владимира Путина в Душанбе, власти страны отказались исполнять это решение. Страны Евросоюза заявили, что Таджикистан не выполнил свои обязательства.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рассмотрение проекта само по себе не прекращает участие Таджикистана в Римском статуте. Даже после принятия решения выход вступает в силу только через год после получения генеральным секретарем ООН письменного уведомления, поэтому до этой даты страна сохраняет обязательства государства — участника МУС.

Практическое следствие касается исполнения ордеров: приводить их в исполнение обязаны именно государства — участники Римского статута. Поэтому возможный выход создает переходный период, в течение которого обязанность сотрудничать с судом сохраняется, а сам факт рассмотрения проекта не означает немедленного освобождения от нее.

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