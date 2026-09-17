Артистку Наталью Данилову похоронили в Гатчине рядом с семьей

Заслуженную артистку РСФСР Наталью Данилову похоронили на Старом кладбище Гатчины, рядом с ее бабушкой, дедушкой и мамой. Об этом ТАСС сообщил народный артист России Николай Буров. По его словам, перед смертью актриса велела никому не сообщать о том, где пройдет церемония.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Данилова

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости Наталья Данилова

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

«Наташа в конце жизни сказала, что она стала разговаривать с Богом»,— рассказал господин Буров.

Наталья Данилова, советская и российская артистка театра и кино, скончалась 8 сентября в возрасте 70 лет. Официально о ее смерти драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской, где она служила с 2001 года, сообщил только 16 сентября. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, актриса долгое время болела раком и скончалась в хосписе. Эта версия пока не подтверждена.