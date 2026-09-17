ВСУ ударили по водоканалу в Каховке

В Каховке Херсонской области возникли проблемы с водоснабжением после удара Вооруженных сил Украины по местному водоканалу. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

По словам господина Филипчука, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание водоканала и уничтожили один из производственных объектов коммунального предприятия. «Это значительно ухудшило подачу воды населению. Сегодня прицельно били по сотрудникам. Слава Богу, нет пострадавших»,— написал чиновник в своих соцсетях.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за регулярных атак ВСУ по гражданской инфраструктуре региона жители большинства населенных пунктов Каховского округа уже третий месяц живут без связи и интернета. Местные жители не могут дозвониться близким, вызвать скорую, МЧС или связаться с коммунальными службами. Местные власти готовят план восстановления инфраструктуры связи.

Александр Дремлюгин, Симферополь