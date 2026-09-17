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Time впервые опубликовал список 100 самых влиятельных людей в искусстве

Британский журнал Time впервые составил список 100 самых влиятельных людей, «определяющих будущее искусства». Среди них — живописцы, фотографы, скульпторы и другие творцы, а также кураторы, юристы, меценаты и руководители музеев.

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Эми Шеральд

Эми Шеральд

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Маурицио Каттелан

Маурицио Каттелан

Фото: Luca Bruno / AP

Джеффри Гибсон

Джеффри Гибсон

Фото: Luca Bruno / AP

Кен Гриффин

Кен Гриффин

Фото: Mike Blake / Reuters

Рональд Лаудер

Рональд Лаудер

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Макс Холлейн

Макс Холлейн

Фото: Richard Drew / AP

Тельма Голден

Тельма Голден

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Наоми Беквит

Наоми Беквит

Фото: Solomon R. Guggenheim Foundation

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Эми Шеральд

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Маурицио Каттелан

Фото: Luca Bruno / AP

Джеффри Гибсон

Фото: Luca Bruno / AP

Кен Гриффин

Фото: Mike Blake / Reuters

Рональд Лаудер

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Макс Холлейн

Фото: Richard Drew / AP

Тельма Голден

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Наоми Беквит

Фото: Solomon R. Guggenheim Foundation

На обложке выпуска журнал Time разместил американскую художницу-портретистку Эми Шеральд. Она работает в стиле упрощенного реализма и известна портретами афроамериканцев в повседневной обстановке. В частности, госпожа Шеральд написала официальные портреты бывшего президента США Барака Обамы и первой леди Мишель Обамы.

Среди художников в списке также — итальянец Маурицио Каттелан, представитель коренных народов США Джеффри Гибсон, американец Керри Джеймс Маршалл, немец Герхард Рихтер, французский фотограф и уличный художник JR.

В перечень вошли 11 меценатов, в том числе инвестор Кен Гриффин, предприниматель Рональд Лаудер и коллекционер произведений искусства Комал Шах. В топ-100 также есть руководитель Метрополитен-музея Макс Холлейн, Бэнкси, глава Музея-студии Гарлема Тельма Голден и главный куратор Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке Наоми Беквит.

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