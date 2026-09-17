Time впервые опубликовал список 100 самых влиятельных людей в искусстве
Британский журнал Time впервые составил список 100 самых влиятельных людей, «определяющих будущее искусства». Среди них — живописцы, фотографы, скульпторы и другие творцы, а также кураторы, юристы, меценаты и руководители музеев.
На обложке выпуска журнал Time разместил американскую художницу-портретистку Эми Шеральд. Она работает в стиле упрощенного реализма и известна портретами афроамериканцев в повседневной обстановке. В частности, госпожа Шеральд написала официальные портреты бывшего президента США Барака Обамы и первой леди Мишель Обамы.
Среди художников в списке также — итальянец Маурицио Каттелан, представитель коренных народов США Джеффри Гибсон, американец Керри Джеймс Маршалл, немец Герхард Рихтер, французский фотограф и уличный художник JR.
В перечень вошли 11 меценатов, в том числе инвестор Кен Гриффин, предприниматель Рональд Лаудер и коллекционер произведений искусства Комал Шах. В топ-100 также есть руководитель Метрополитен-музея Макс Холлейн, Бэнкси, глава Музея-студии Гарлема Тельма Голден и главный куратор Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке Наоми Беквит.