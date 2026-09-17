Time впервые опубликовал список 100 самых влиятельных людей в искусстве

Британский журнал Time впервые составил список 100 самых влиятельных людей, «определяющих будущее искусства». Среди них — живописцы, фотографы, скульпторы и другие творцы, а также кураторы, юристы, меценаты и руководители музеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эми Шеральд Фото: Evan Agostini / Invision / AP Маурицио Каттелан Фото: Luca Bruno / AP Джеффри Гибсон Фото: Luca Bruno / AP Кен Гриффин Фото: Mike Blake / Reuters Рональд Лаудер Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Макс Холлейн Фото: Richard Drew / AP Тельма Голден Фото: Evan Agostini / Invision / AP Наоми Беквит Фото: Solomon R. Guggenheim Foundation Следующая фотография 1 / 8 Эми Шеральд Фото: Evan Agostini / Invision / AP Маурицио Каттелан Фото: Luca Bruno / AP Джеффри Гибсон Фото: Luca Bruno / AP Кен Гриффин Фото: Mike Blake / Reuters Рональд Лаудер Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Макс Холлейн Фото: Richard Drew / AP Тельма Голден Фото: Evan Agostini / Invision / AP Наоми Беквит Фото: Solomon R. Guggenheim Foundation

На обложке выпуска журнал Time разместил американскую художницу-портретистку Эми Шеральд. Она работает в стиле упрощенного реализма и известна портретами афроамериканцев в повседневной обстановке. В частности, госпожа Шеральд написала официальные портреты бывшего президента США Барака Обамы и первой леди Мишель Обамы.

Среди художников в списке также — итальянец Маурицио Каттелан, представитель коренных народов США Джеффри Гибсон, американец Керри Джеймс Маршалл, немец Герхард Рихтер, французский фотограф и уличный художник JR.

В перечень вошли 11 меценатов, в том числе инвестор Кен Гриффин, предприниматель Рональд Лаудер и коллекционер произведений искусства Комал Шах. В топ-100 также есть руководитель Метрополитен-музея Макс Холлейн, Бэнкси, глава Музея-студии Гарлема Тельма Голден и главный куратор Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке Наоми Беквит.