Вице-премьер Италии поручил проработать меры помощи работающим в РФ компаниям
Вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини поручил подготовить варианты помощи итальянским компаниям, которые продолжают работать в России. Он заявил, что санкции Евросоюза против России «осложнили жизнь итальянским компаниям больше, чем российским».
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
«Это непросто, потому что эти компании работают в совершенно разных секторах, от моды до сельского хозяйства»,— сказал Маттео Сальвини в интервью Corriere della Sera. Он также попросил подготовить отчет о последствиях антироссийских санкций ЕС для итальянского бизнеса.
Маттео Сальвини призвал к сотрудничеству Италии и России. «Мы отправили Украине все, что могли, помощь всех видов. Но мы обязаны продолжать переговоры со всеми сторонами»,— добавил он.
По информации Маттео Сальвини, сотрудничать с Россией продолжают 350 итальянских компаний. Из них 100 имеют в стране производство, а остальные занимаются торговлей с Россией.
Практический простор для помощи ограничен самим режимом санкций Евросоюза. Для уже существующих структур европейских компаний могут предоставляться исключения, если их работа необходима и критически важна для энергобезопасности ЕС; аналогичные исключения предусмотрены для поставок оборудования и технологий для транспортировки российских энергоносителей в ЕС. При этом компаниям ЕС запрещены новые инвестиции в российский энергосектор и увеличение ранее сделанных вложений. Поэтому поддержка может облегчать сохранение допустимой деятельности, но не отменяет запреты на расширение запрещенных направлений.
Отдельное ограничение связано с финансированием: после отключения крупнейших российских банков от SWIFT и введения против них санкций расчеты и транзакции по финансированию проектов существенно осложнились. На этом фоне значительная часть проектов, начатых до 2022 года, поставлена на паузу, тогда как уже реализованные проекты, например завод Pirelli в Воронеже, продолжили работу. Полностью выйти из таких активов сложно: продать долю в бизнесе без существенного дисконта затруднительно.