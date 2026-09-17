Вице-премьер Италии поручил проработать меры помощи работающим в РФ компаниям

Вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини поручил подготовить варианты помощи итальянским компаниям, которые продолжают работать в России. Он заявил, что санкции Евросоюза против России «осложнили жизнь итальянским компаниям больше, чем российским».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

«Это непросто, потому что эти компании работают в совершенно разных секторах, от моды до сельского хозяйства»,— сказал Маттео Сальвини в интервью Corriere della Sera. Он также попросил подготовить отчет о последствиях антироссийских санкций ЕС для итальянского бизнеса.

Маттео Сальвини призвал к сотрудничеству Италии и России. «Мы отправили Украине все, что могли, помощь всех видов. Но мы обязаны продолжать переговоры со всеми сторонами»,— добавил он.

По информации Маттео Сальвини, сотрудничать с Россией продолжают 350 итальянских компаний. Из них 100 имеют в стране производство, а остальные занимаются торговлей с Россией.