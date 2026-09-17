Дочь экс-мэра Самары назвала точное время смерти отца

Смерть бывшего мэра Самары Виктора Тархова наступила в ночь на 31 декабря 2024 года. Это произошло между 22:00 и 23:00 (MSK+1). В момент гибели Виктор Тархов находился у себя в квартире на диване в зале. Об этом на заседании в Самарском областном суде в четверг, 17 сентября, сообщила дочь погибшего Людмила Тархова со ссылкой на свою дочь Екатерину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Тархова, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова

Фото: Георгий Портнов Людмила Тархова, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова

Фото: Георгий Портнов

Людмила Тархова отметила, что ее дочь Екатерина присутствовала при гибели родственника. Удостоверившись в смерти Виктора Тархова, его внучка позвонила предполагаемому организатору преступления Светлане (Нателле) Метревели, сделала фото тела бывшего мэра на телефон и отправила снимок. Смерть супруги Виктора Тархова, Натальи Тарховой, наступила 3 января 2025 года примерно в тот же временной промежуток.

Со слов дочери погибших, ее родители могли скончаться от длительного приема синтетического наркотика мефедрона, который Екатерина подмешивала в пищу родственникам, а затем, когда они ослабли, насильно заставляла их принимать запрещенное вещество в капсулах. Кроме того, по словам Людмилы Тарховой, ее дочь Екатерина использовала яд, который получала в бутылках от другой обвиняемой, Таисии Киселевой, к которой отравляющий препарат поступал из Грузии.

Уголовное дело об убийстве бывшего мэра Самары и его жены возбудили в феврале 2025 года. Главная обвиняемая, 31-летняя внучка погибших Екатерина Тархова, находится под стражей с февраля 2025 года. Она частично признала вину. Вместе с ней на скамье подсудимых находится 80-летняя Таисия Киселева. Она содержится под домашним арестом по обвинению в краже автомобиля погибшей Натальи Тарховой. Предполагаемые сообщники Екатерины Тарховой, Светлана и Дмитрий Метревели, объявлены в международный розыск.Людмила Тархова считает, что в гибели ее отца могли быть заинтересованы несколько лиц. В этот список, по словам дочери экс-мэра Самары, входит заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев.

Георгий Портнов