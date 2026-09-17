Ядерную сделку спрятали в письмах

Американские сенаторы, среди которых как демократы, так и республиканцы, призвала администрацию Дональда Трампа раскрыть детали ядерной сделки с Саудовской Аравией, заключенной 22 июля. Они опасаются, что соглашение прямо не запрещает Эр-Рияду обогащать уран или перерабатывать отработавшее ядерное топливо — а это открывает путь к получению материалов для создания ядерного оружия. Условия, которые Белый дом согласовал с Саудовской Аравией, урегулированы в двух секретных «сопроводительных письмах», содержание которых неизвестно даже сенаторам из профильных комитетов. Однако, даже если требования сенаторов будут услышаны, сама сделка вряд ли вступит в силу раньше 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаммед бин Салман и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Мухаммед бин Салман и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Рамочное соглашение между США и Саудовской Аравией сроком на 30 лет было подписано еще 22 июля. Оно предполагает доступ Эр-Рияда к американским ядерным технологиям и оборудованию, а также строительство ядерных реакторов AP1000 компанией Westinghouse на территории страны в рамках многомиллиардного проекта по гражданской атомной энергетике.

По американскому законодательству, любое соглашение с иностранным государством в ядерной сфере регулируется статьей 123 Закона об атомной энергии США и требует одобрения Конгресса. Это означает, что в обмен на технологический суверенитет и топливные поставки Саудовская Аравия обязана дать гарантии соблюдения режима ядерного нераспространения, в частности, запрета на обогащение урана до оружейного уровня и переработку отработавшего ядерного топлива.

Однако в открытом для общественности тексте сделки такого прямого юридического обязательства не содержится. Условия для Эр-Рияда Белый дом урегулировал в двух секретных «сопроводительных письмах» к соглашению. Именно это и вызвало обеспокоенность сенаторов, которые решили направить письмо госсекретарю США Марко Рубио и министру энергетики Крису Райту. Инициативу возглавили сенаторы-демократы Джефф Меркли и Эд Марки, ее поддержали еще 16 человек.

В письме содержится призыв «немедленно рассекретить и публично опубликовать два сопроводительных письма, связанных с предложенным администрацией Трампа соглашением между США и Саудовской Аравией о гражданском ядерном сотрудничестве по статье 123».

Авторы письма отмечают, что ранее не было известно «о прецедентах засекречивания и удержания от публикации сопроводительных писем, особенно когда заявленной целью является мирное ядерное сотрудничество». Сенаторы убеждены, что «доступ к полному тексту необходим для того, чтобы Сенат и общественность имели ясное понимание обязательств, принимаемых от имени страны, а также обязательств, принимаемых Саудовской Аравией перед Соединенными Штатами».

Подписанты этого обращения ранее неоднократно выступали с критикой сделки. Демократ Эд Марки, который считается специалистом по ядерному нераспространению в Сенате, назвал соглашение с Саудовской Аравией «самой безответственной и опасной ядерной сделкой в истории США». «Это стартовый выстрел, который повлечет за собой ядерную гонку вооружений на Ближнем Востоке»,— говорил он журналистам. Он также открыто раскритиковал госсекретаря Рубио, напомнив, что тот, еще будучи сенатором, выступал против передачи Эр-Рияду ядерных технологий.

Еще один подписант, республиканец Рэнд Пол неоднократно повторял, что предоставление Эр-Рияду ядерных возможностей без тотального парламентского контроля создаст угрозу втягивания американских военных в региональные войны. А его соратник по партии Джон Кеннеди, обычно лояльный к президенту США Дональду Трампу, выражал недоверие Саудовской Аравии в части создания собственного ядерного топливного цикла и заявлял, что попытка спрятать условия сделки в засекреченных приложениях вызывает у него прямые подозрения.

Пока сигналов о том, что в администрации Трампа готовы пойти на рассекречивание этой сделки, нет.

У 16 сенаторов, подписавших письмо, нет и юридического рычага, чтобы заставить Белый дом пойти на такой шаг: соглашение по статье 123 вступает в силу автоматически через 90 дней, если Конгресс не примет резолюцию неодобрения, а для этого нужно 2/3 голосов в обеих палатах.

Открытую часть соглашения внесли в Конгресс 26 августа прямо перед семинедельными каникулами, которые не засчитываются в 90-дневный срок. Если сделку не одобрят до промежуточных выборов 3 ноября, Белому дому придется вносить ее заново и отсчет начнется с нуля. А после выборов расклад сил в Конгрессе может измениться уже не в пользу Трампа. Таким образом, одобрение сделки, если оно вообще состоится, произойдет не ранее 2027 года.

Ксения Байгарова