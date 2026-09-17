Суд поддержал «Мираторг» в споре с курскими налоговиками на 103 млн

Арбитражный суд Курской области в полном объеме удовлетворил заявление ООО «Мираторг-Курск», входящего в агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» братьев Линников, о признании недействительным решения регионального управления Федеральной налоговой службы (УФНС). Речь идет о доначислении налога на добавленную стоимость (НДС), начислении штрафных санкций и отказе в возмещении налога на общую сумму 102,8 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части судебного решения пока не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Производство по делу было возбуждено в апреле 2025 года. Предметом спора послужили результаты камеральной налоговой проверки декларации по НДС за четвертый квартал 2023 года. На начальном этапе разбирательства структура агрохолдинга оспаривала доначисление НДС в размере 263,6 млн руб., штраф на сумму 5,7 млн руб., а также отказ ведомства в возмещении налога в объеме 32,3 млн руб.

В ходе судебного процесса заявитель уточнил исковые требования в сторону уменьшения. В итоге ООО «Мираторг-Курск» просило признать недействительным решение налогового органа в части доначисления НДС на сумму 69,7 млн руб. и наложения штрафа в размере 839,7 тыс. руб. Сумма оспариваемого отказа в возмещении ранее уплаченного налога (32,3 млн руб.) осталась неизменной. В качестве третьих лиц были привлечены другие дочерние структуры холдинга: ООО «Фатежская ягнятина», ООО «Торговая компания "Мираторг"» и ЗАО «Свинокомплекс Короча».

По данным Rusprofile, ООО «Мираторг-Курск» зарегистрировано в марте 2001 года в Фатежском районе Курской области для производства мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 25,9 млрд руб. Директором является Марина Бершакова. В 2025 году выручка компании составила 86 млрд руб. (+10%), чистая прибыль — 1,3 млрд руб. (в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году).

В августе в пресс-службе АПХ «Мираторг» заявили «Ъ-Черноземье», что компания ведет деятельность «в соответствии с законом и своевременно исполняет налоговые обязательства». Представители холдинга подчеркнули, что какая-либо задолженность перед налоговыми органами у его структур отсутствует.

Кабира Гасанова