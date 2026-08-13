В «Мираторг-Курск» заявили об отсутствии задолженности перед налоговой

Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг», работающий в Черноземье на территории Белгородской, Курской, Орловской областей, ведет деятельность «в соответствии с законом и своевременно исполняет налоговые обязательства». Об этом сообщили «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В рамках судебного разбирательства на 100 млн руб. ООО «Мираторг-Курск» оспаривает решение управления федеральной налоговой службы (ФНС) по Курской области. Его вынесли по результатам камеральной проверки декларации по НДС за IV квартал 2023 года.

«Задолженность перед налоговым органом отсутствует», — рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе.

До завершения суда АПХ воздерживается от дополнительных комментариев. Пока Арбитражный суд Курской области отложил до 16 сентября рассмотрение иска ООО «Мираторг-Курск» к УФНС по Курской области. Компания оспаривает доначисление налога на добавленную стоимость в размере 69,7 млн руб., штрафа в размере 839,7 тыс. руб., а также отказ в возмещении НДС на сумму 32,3 млн руб., следует из определения суда.

Пока заседания переносят из-за необходимости представить дополнительные доказательства. Сторонам предложено уточнить позиции по расчетам доначисленного налога и штрафа. В качестве третьего лица привлечена Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №5.

Анна Швечикова