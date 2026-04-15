«Мираторг-Курск» оспаривает доначисление более 100 млн НДС

ООО «Мираторг-Курск» обратилось в Арбитражный суд Курской области с заявлением о признании недействительными решений управления федеральной налоговой службы (ФНС) по региону, связанных с доначислением налога на добавленную стоимость (НДС), штрафом и отказом в возмещении налога. Общая сумма претензий — 102 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Пока суд обязал налоговый орган представить позицию с учетом уточненных требований. Рассмотрение спора назначено на 23 апреля.

Производство по делу возбуждено судом в апреле 2025 года. Речь идет о результатах камеральной проверки декларации по НДС за четвертый квартал 2023 года. Изначально свиноводческая компания оспаривала доначисление НДС в размере 263,6 млн руб., штраф на 5,7 млн руб., а также отказ в возмещении налога на сумму 32,3 млн руб. Однако в ходе разбирательства заявитель уточнил требования. В актуальной редакции ООО «Мираторг-Курск» просит признать недействительным решение налогового органа в части доначисления НДС на меньшую сумму — 69,7 млн руб. Штраф тоже снизился до 839,7 тыс. руб. Сумма возмещения уже уплаченного компанией НДС осталась прежней.

Представитель налогового органа возражает против удовлетворения заявления. В качестве третьих лиц привлечены другие «дочки» «Мираторга» — ООО «Фатежская ягнятина», ООО «Торговая компания «Мираторг», ЗАО «Свинокомплекс Короча».

По данным Rusprofile, ООО «Мираторг-Курск» зарегистрировано в марте 2001 года в Фатежском районе Курской области для разведения свиней. Уставный капитал — 25,9 млрд руб. Компания входит в агропромышленный холдинг «Мираторг» братьев Линников. Директором является Марина Бершакова. В 2025 году выручка компании составила 86 млрд руб. (+10%), чистая прибыль — 1,3 млрд руб. (в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году).

В 2025 году кассация стала на сторону курской компании в споре с госпредприятием. ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» (подконтрольно управлению делами президента РФ) подало иск против структуры «Мираторга» в апреле 2024-го, требуя взыскать с нее 161,2 млн руб. Речь идет о продаже 132,6 тыс. кг сервелата под брендом «Кремлевский».

