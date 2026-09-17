В Саудовской Аравии при падении обломков БПЛА погиб один человек
В Саудовской Аравии при падении обломков беспилотника погиб гражданин Йемена. Граждане США и Пакистана получили ранения.
Как сообщило SPA, беспилотник запустили бойцы движения «Ансар Аллах» (хуситы). БПЛА был перехвачен и уничтожен. Однако при падении обломков погиб и пострадали люди.
В начале сентября хуситы развернули наступление на вдоль побережья Красного моря в Йемене. Несколько дней назад они взяли под контроль остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.
Перехват беспилотника не означает полного устранения опасности для людей на земле: после уничтожения аппарата его обломки все равно могут упасть и причинить ущерб. Поэтому эффективность противовоздушной обороны в таких случаях определяется не только тем, удалось ли не допустить попадания в цель, но и последствиями падения фрагментов.
Похожий результат фиксировался в 2021 году: атаку хуситов на объекты Saudi Aramco удалось отразить, однако пострадали два ребенка и были повреждены 14 зданий, при этом самой инфраструктуре компании урона нанесено не было. Риск сохраняется на фоне возобновившегося обмена ударами: 20 июля 2026 года хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, выйдя из режима прекращения огня, действовавшего с 2022 года, и с тех пор стороны атакуют критическую инфраструктуру друг друга почти каждый день.