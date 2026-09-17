В Саудовской Аравии при падении обломков БПЛА погиб один человек

В Саудовской Аравии при падении обломков беспилотника погиб гражданин Йемена. Граждане США и Пакистана получили ранения.

Как сообщило SPA, беспилотник запустили бойцы движения «Ансар Аллах» (хуситы). БПЛА был перехвачен и уничтожен. Однако при падении обломков погиб и пострадали люди.

В начале сентября хуситы развернули наступление на вдоль побережья Красного моря в Йемене. Несколько дней назад они взяли под контроль остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.